Благоустройство лесопарка «Дубки» завершается в Апрелевке под Наро-Фоминском

Лесопарк «Дубки» в Апрелевке городского округа Наро-Фоминск откроется после благоустройства осенью 2024 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Губернатор [Московской области Андрей Воробьев] поставил перед нами важную задачу сделать территории лесов удобными и доступными для жителей. Благодаря программе „Парки в лесу“ в этом году мы планируем открыть 12 лесопарков», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках работ в лесопарке Наро-Фоминска строители обустроят прогулочные дорожки, игровую и спортивную площадки, вело-лыжную трассу, скамьи и урны, наружное освещение и различные зоны активностей и отдыха. Кроме того, здесь появятся парковка, зона с павильоном проката и кафе, площадка для выгула собак, а также места для отдыха с беседками и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.