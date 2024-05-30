Благоустройство Опалиховского лесопарка продолжается в Красногорске

В микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска продолжается благоустройство Опалиховского лесопарка, работы проходят в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Активное участие при разработке концепции принимали местные жители. Согласно их пожеланиям создадим здесь базовую инфраструктуру, установим уличную мебель для комфортного отдыха и сформируем площадки для активного отдыха», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь лесопарка составляет 64 гектара. Рабочим предстоит провести санитарную очистку территории от валежника, сухостоя и больных деревьев, создать прогулочные дорожки, установить лавочки, урны, камеры видеонаблюдения, высадить деревья и кустарники. На территории создадут спортивный кластер, детскую игровую зону, настилы возле воды и не только. Завершить все работы планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.