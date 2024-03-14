Благоустройство площади у спортивно-культурного центра «Рошаль» пройдет в этом году в Шатуре

В этом году в городском округе Шатура запланировано благоустройство спортивно-культурного центра «Рошаль» по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Ожидается, что на территории благоустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, организуют велосипедные парковки, установят новое ограждение, освещение и малые архитектурные формы, заменят скамьи, урны, контейнеры для мусора.

При этом все работы по обновлению зоны отдыха планируют завершить в сентябре этого года.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел».