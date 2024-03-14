Воробьев поблагодарил учеников гимназии им. Подольских курсантов за участие в «Неделе добрых дел»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. У нас эта неделя особенная, интенсивная, наполненная событиями – «Неделя добрых дел», Масленица, выборы Президента», – обратился к школьникам Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что гимназия им. Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию, а также сказал отдельное спасибо учителям, которые поддерживают учеников.

После завершения «Недели добрых дел», которая проводится в рамках областной акции «Доброе дело», все полезные товары соберут на складе гуманитарной помощи в Балашихе, а Министерство информационных и социальных коммуникаций региона совместно с волонтерами Подмосковья доставит их нашим защитникам на передовую.

«На сегодняшний момент мы уже сплели 2 сети, еще 2 на подходе. Материалы покупаем на деньги от сдачи макулатуры. Каждый день печем блины, разрисовываем пряники глазурью и, конечно же, пишем письма. Ребята приходят и на переменах, кто-то прямо целыми классами, - рассказала директор гимназии Наталья Квашенникова.

Ученик 9 класса Даниил попросил губернатора помочь доставить на передовую письмо для его брата, который сейчас командует ротой. Андрей Воробьев пообещал, что весточка обязательно дойдет до адресата, и взял его с собой.

Примечательно, что помощью нашим защитникам гимназисты занимаются уже давно. Например, ученик 10Б Федор вместе с друзьями на каникулах плетет маскировочные сети.