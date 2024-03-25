Благоустройство Пугачевской плотины проведут в Шаховской
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В 2024 году в городском округе Шаховская благоустроят Пугачевскую плотину, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству шесть набережных в Московской области. Все предстоящие работы на объектах мы планируем завершить до конца октября 2024 года» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках обновления Пугачевской плотины рабочие обустроят пирс, плотину, детскую и спортивную площадки, установят пункт проката, трибуны, беседки и теневые зоны, парковку, проведут озеленение, безопасности, заменят освещение и системы видеонаблюдения. Работы завершат в июле этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.