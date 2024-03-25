Благоустройство Пугачевской плотины проведут в Шаховской

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В 2024 году в городском округе Шаховская благоустроят Пугачевскую плотину, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству шесть набережных в Московской области. Все предстоящие работы на объектах мы планируем завершить до конца октября 2024 года» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках обновления Пугачевской плотины рабочие обустроят пирс, плотину, детскую и спортивную площадки, установят пункт проката, трибуны, беседки и теневые зоны, парковку, проведут озеленение, безопасности, заменят освещение и системы видеонаблюдения. Работы завершат в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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