Благоустройство территории усадьбы Гребнево в Щелково завершат в этом году

«Территория усадьбы Гребнево — объект культурного наследия федерального значения с удивительной архитектурой и богатой историей. Сейчас мы ведем активные работы по восстановлению усадебного комплекса и благоустройству прилегающей к усадьбе территории. Первый этап работ завершился в 2023 году. Второй этап будет реализован уже в этом году», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.