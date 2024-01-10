Благоустройство территории усадьбы Гребнево в Щелково завершат в этом году
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В этом году в подмосковном Щелково завершат второй этап работ по благоустройству территории, прилегающей к усадьбе Гребнево, сообщили в областном Минблаго. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
«Территория усадьбы Гребнево — объект культурного наследия федерального значения с удивительной архитектурой и богатой историей. Сейчас мы ведем активные работы по восстановлению усадебного комплекса и благоустройству прилегающей к усадьбе территории. Первый этап работ завершился в 2023 году. Второй этап будет реализован уже в этом году», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В рамках первого этапа рабочие обустроили пешеходную набережную вдоль берега пруда, установили цветники, высадили деревья и кустарники, проложили пешеходную зону для прогулок и сеть веломаршрутов. В этом году в Гребнево появится сеть пешеходных дорожек с зонами отдыха и смотровыми площадками, будет обновлен другой участок набережной.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.