Благоустройство улицы Первомайская проведут в подмосковном Лыткарино
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В Лыткарино в 2024 году проведут благоустройство улицы Первомайская, работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 24 пешеходных зон и площадей. Все работы планируют завершить до конца октября 2024 года», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках работ в Лыткарино строители расширят тротуары, обустроят дополнительные парковочные карманы, зоны отдыха вдоль пешеходного маршрута, обновят освещение. Завершение благоустройства запланировано на сентябрь 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.