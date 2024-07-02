Благоустройство второй очереди завершилось в Парке Малевича в Одинцово

В Одинцово завершилось благоустройство в Парке Малевича со стороны села Ромашково, это вторая очередь работ. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В нем появилась еще одна парковка на 636 автомобилей. Точкой притяжения гостей парка станет новый живописный проход через ручей. Также мы сделали дорожки протяженностью 3,5 километра», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках работ строители обустроили входную зону с качелями для взрослых, детскую площадку с троллеем, ресторан с летней верандой, спортивную зону с волейбольными площадками, тремя теннисными столами. Кроме того, любителей искусства они обустроили арт-аллею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.