Блэкаут в Испании и Португалии оказался выгодным Маску

Массовые отключения электроэнергии в Испании и Португалии неожиданно оказались выгодными для компании Starlink Илона Маска. Издание Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Ookla, сообщило , что число подключений к этой спутниковой системе увеличилось на 35% в период блэкаута.

В частности, 29 апреля, на следующий день после инцидента, количество пользователей Starlink превысило обычные показатели на 60%, что объясняется перебоями в работе мобильной связи. Исследователи отмечают, что в этот период услугами Starlink воспользовалось рекордное количество человек, однако точные данные не приводятся.

Увеличенная нагрузка привела к снижению качества связи, однако система продолжала функционировать. Тем не менее, по данным Ookla, не все терминалы Starlink смогли выдержать возросшую нагрузку, что привело к отключению некоторых из них.

FT предполагает, что Starlink вряд ли сможет обеспечить стабильное подключение для миллионов пользователей в подобных чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что 28 апреля крупные города Испании, включая Мадрид и Барселону, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что система внезапно потеряла 15 гигаватт мощности всего за пять секунд, что является беспрецедентным случаем.

Ранее сообщалось, что в Испании из-за блэкаута люди массово запасались консервами и наличными.