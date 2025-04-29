Блэкаут вынудил жителей Испании резко пересмотреть свои привычки

Корреспондент РИА Новости пообщался с испанцами и рассказал , как изменилась их жизнь после тотального отключения электричества. Как оказалось, многие были вынуждены изменить многие привычки.

Житель Мадрида Хавьер Морено рассказал, что теперь будет иметь про запас консервы и наличные деньги. До блэкаута жизнь в стране ему казалась стабильной, по этой причине не было привычки хранить нескоропортящиеся продукты. Отключение электричества стало уроком.

Как рассказал Морено, банкоматы в спальных районах столицы работают с перебоями, а при отключении света вовсе ничего не работало. Единичные аппараты выдавали деньги: там скапливались огромные очереди.

Также очереди были в торговых сетях Lidl и La Dispensa: молока, мяса и других свежих продуктов на полках не было. Все быстро испортилось. Испанцы скупали консервы, макароны, воду, все, что не портилось вне холодильника.

Несмотря на такую ситуацию, испанцы сохраняли спокойствие. Паники не было. По словам местных, тяжелее всего было пожилым людям. Например, 72-летняя Мария Хесус рассказала, что не могла пользоваться аппаратом для поддержки дыхания, а также готовить еду.

«К вечеру сын привез аккумулятор и подключил мой кислородный аппарат. Но было очень страшно: давление поднялось, я плохо себя чувствовала. Теперь дома точно будем держать дополнительные аккумуляторы», — отметила женщина.

Зато пошли дела в гору у владельцев магазинов электроники. Во всех точках скупали много портативных радиоприемников и батареек. Цены никто не завышал, несмотря на очевидно высокий спрос.

Напомним, в масштабное отключение электричества произошло почти по всей Испании. Сбои также происходили в Андорре, Франции и Португалии. Неожиданное ЧП застало некоторых врасплох: многих эвакуировали из тоннелей метро, а также из застрявших лифтов. В настоящее время подачу электричества восстановили.

Ранее сообщалось, что в Испании оценили ущерб от блэкаута в миллиарды евро.