Гособвинитель снизил требования к «королеве марафонов» Блиновской

Государственный обвинитель в лице прокурора снизила налоговые требования к блогеру Елене Блиновской с предусмотренных изначально 918 млн рублей до 587 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что в четверг, 13 февраля, в Савеловском суде снова рассматривали детали дела «королевы марафонов». Такое решение прокурора связано с частичным погашением доначисленного налога, которое позволяет уменьшить сумму исковых претензий.

Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, общая сумма которых превышает 900 млн рублей. Из этой суммы, по данным следствия, она незаконно легализовала 716 млн рублей. Эти действия подпадают под статью о неправомерном обороте средств и приобретением доступа к счетам подконтрольных ей юридических лиц.

Блогера задержали в апреле 2023 года. Сейчас она находится в следственном изоляторе (СИЗО). В ходе допросов она полностью признала свою вину по всем предъявленным обвинениям. Арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

Кроме того, уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов было выделено в отдельное производство против Алексея Блиновского — мужа Елены, который, как сообщает следствие, находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его уголовное дело в настоящее время приостановлено.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что подписчики Елены Блиновской отправляли от 100 до 1000 рублей для ее спасения.