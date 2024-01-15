Блогер Лерчек погасила задолженность перед государством в полмиллиарда рублей
Фото: [соцсети]
Семья блогеров Чекалиных выплатила числившийся за ними долг по налогам в 504 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Таким образом, как отметил собеседник агентства, одно из возбужденных в отношении данной пары уголовных дел будет прекращено. Ранее Чекалины полностью признали свою вину в уклонении от уплаты налогов.
«Чекалины в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», — пояснил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек).