Блогер Лерчек погасила задолженность перед государством в полмиллиарда рублей

«Чекалины в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», — пояснил Бастрыкин.