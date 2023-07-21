Московский суд отказался ужесточить наказание блогеру Лерчек

Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщил ТАСС. Она и ее супруг Артем обвиняются в обходе от уплаты налогов и легализации денежных средств.

14 июля следствие попросило ужесточить наказание блогеру и ее мужу, отправив их под домашний арест. Причиной стало нарушение режима – отмечалось, что Лерчек пользовалась интернетом, что было запрещено условиями суда.

«Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определенных действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий», – зачитала свое решение судья Александра Авдотьина.

7 марта стало известно об уголовном деле, которое завели на семью Чекалиных. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов по части 2 стать 198 УК РФ. Сообщалось, что Лерчек не уплатила налогов на сумму 311 млн рублей. Ее муж Артем обвиняется в пособничестве по части 5 статьи 33 УК РФ. Валерии и Артему Чекалиным грозит срок до трех лет лишения свободы.

16 марта суд ограничил Чекалиных в некоторых действиях. В их числе – пользование интернетом, почтой и телефоном. Также им нельзя было контактировать со свидетелями, которые проходят по их уголовному делу и ночевать вне дома.

21 июня стало известно, что еще одного блогера-миллионника Елену Блиновскую оставили под домашним арестом еще на один месяц. Она также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей.