Блогера Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке. Вместе с ним проверке подверглись его команда и гости мероприятия, сообщили РЕН ТВ в администрации клуба «Террикон».

Блогера Ивана Золо задержали во время выступления в Донецке. Проверку также прошли участники его команды и гости концерта. Об этом РЕН ТВ сообщили в администрации клуба «Террикон».

Ранее, в ноябре 2025 года, пользователи соцсетей обращались к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобами на блогера. Они утверждали, что Золо регулярно рекламирует наркошопы в своих публикациях и музыкальных треках.

До этого сообщалось, что сотрудникам с навыками внедрения ИИ могут доплачивать 40%.