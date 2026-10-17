Знание ChatGPT уже недостаточно: за что работодатели готовы платить больше

Работодатели в России готовы повышать зарплаты сотрудникам, чьи умения помогают бизнесу увеличивать доходы и эффективнее организовывать работу. О том, какие компетенции сегодня особенно ценятся на рынке труда, « Ленте.ру » рассказала директор по продукту «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова.

Одним из таких направлений стало внедрение искусственного интеллекта. По словам эксперта, простого знакомства с ChatGPT уже недостаточно: ценятся специалисты, которые умеют встраивать нейросети в рабочие процессы, оценивать результат и учитывать возможные риски. Это касается не только программистов, но и аналитиков, менеджеров продуктов и HR-сотрудников. В компаниях, которые системно используют ИИ, доплата таким специалистам может достигать 20–40% относительно рыночного уровня.

Востребованы и аналитики, способные не просто составлять отчеты, а находить закономерности, проверять гипотезы и предлагать решения. Отдельную ценность приобретают навыки управления гибридными командами: работодателям нужны руководители, которые умеют поддерживать взаимодействие и вовлеченность сотрудников на расстоянии.

Еще одно важное направление — информационная безопасность. На фоне киберугроз компании заинтересованы не только в профильных специалистах, но и в разработчиках, знакомых с принципами безопасного программирования, а также аналитиках, умеющих законно работать с персональными данными.

По словам Остроносовой, растет спрос и на сотрудников, способных предотвращать выгорание, оценивать вовлеченность коллектива и снижать текучесть кадров. Бизнесу важно сохранять опытных работников, поскольку их замена может обходиться в сумму, равную шести-двенадцати месячным окладам.

Наиболее высокие зарплаты, как отметила эксперт, нередко получают специалисты, совмещающие компетенции из разных областей: например, разработчики с пониманием продукта, маркетологи с аналитическими навыками и HR-менеджеры, умеющие работать с данными. В целом работодатели все больше ориентируются не на стаж сам по себе, а на конкретную пользу, которую сотрудник приносит компании.

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