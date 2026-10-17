Знание ChatGPT уже недостаточно: за что работодатели готовы платить больше
Аналитик Остроносова: сотрудникам с навыками внедрения ИИ могут доплачивать 40%
Работодатели в России готовы повышать зарплаты сотрудникам, чьи умения помогают бизнесу увеличивать доходы и эффективнее организовывать работу. О том, какие компетенции сегодня особенно ценятся на рынке труда, «Ленте.ру» рассказала директор по продукту «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова.
Одним из таких направлений стало внедрение искусственного интеллекта. По словам эксперта, простого знакомства с ChatGPT уже недостаточно: ценятся специалисты, которые умеют встраивать нейросети в рабочие процессы, оценивать результат и учитывать возможные риски. Это касается не только программистов, но и аналитиков, менеджеров продуктов и HR-сотрудников. В компаниях, которые системно используют ИИ, доплата таким специалистам может достигать 20–40% относительно рыночного уровня.
Востребованы и аналитики, способные не просто составлять отчеты, а находить закономерности, проверять гипотезы и предлагать решения. Отдельную ценность приобретают навыки управления гибридными командами: работодателям нужны руководители, которые умеют поддерживать взаимодействие и вовлеченность сотрудников на расстоянии.
Еще одно важное направление — информационная безопасность. На фоне киберугроз компании заинтересованы не только в профильных специалистах, но и в разработчиках, знакомых с принципами безопасного программирования, а также аналитиках, умеющих законно работать с персональными данными.
По словам Остроносовой, растет спрос и на сотрудников, способных предотвращать выгорание, оценивать вовлеченность коллектива и снижать текучесть кадров. Бизнесу важно сохранять опытных работников, поскольку их замена может обходиться в сумму, равную шести-двенадцати месячным окладам.
Наиболее высокие зарплаты, как отметила эксперт, нередко получают специалисты, совмещающие компетенции из разных областей: например, разработчики с пониманием продукта, маркетологи с аналитическими навыками и HR-менеджеры, умеющие работать с данными. В целом работодатели все больше ориентируются не на стаж сам по себе, а на конкретную пользу, которую сотрудник приносит компании.
Ранее сообщалось, что мошенники начали продавать штрихкоды вместо товаров на маркетплейсах.