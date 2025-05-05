Блогера Литвина могут призвать в армию из-за фальшивой регистрации

Блогер Михаил Литвин может быть призван на срочную службу по итогам проверки. У него признали недействительным военный билет, так как в нем был указан фальшивый адрес регистрации. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Последние семь лет у Литвина на руках находился военный билет, в котором он признавался ограниченно годным к службе в армии. Внезапно выяснилось, что в документах у него были внесены ложные данные: об учебе в МГТУ имени Баумана и о проживании в общежитии этого вуза. УФМС установило, что Литвин никогда не проживал по этому адресу.

«Следственный комитет уже изъял и аннулировал военник. Скоро блогера отправят на повторную медкомиссию, где будет решаться вопрос о срочной службе», — указал микроблог.

Сам блогер уже признался, что с местом регистрации ему помогли некие интернет-знакомые. Ему уже направили повестку, по которой он обязан явиться в военкомат.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал блогера Апачева на 2 тыс. руб. за въезд в Суджу. Он не только нарушил правила въезда в регион, но и совершил акт вандализма. Суд постановил признать музыканта виновным в совершении административного правонарушения.