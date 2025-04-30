Блогера Апачева оштрафовали за нарушение запрета на въезд в Суджу и хулиганство

Суд в Курске вынес решение о штрафе в отношении рэпера и блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) за нарушение запрета на въезд в Суджу и Суджанский район, а также за акт вандализма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В марте 2025 года Апачев нарушил постановление оперативного штаба приграничного региона России, запрещающее с 15 марта гражданам перемещаться по Суджанскому району, и приехал в Суджу.

Суд постановил признать музыканта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 55.4 закона Курской области. Апачеву назначили штраф в размере 2 тыс. руб.

Сам Апачев на судебное заседания не явился. Вместо него в зале суда присутствовал адвокат.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался об инциденте с Апачевым, который не только нарушил запрет оперштаба на въезд в город, но и совершил акт вандализма, нарисовав на стене здания в Судже матерные слова.

Хинштейн отметил, что действия рэпера представляют собой «порчу имущества» и демонстрируют неуважение к установленным ограничениям.

За граффити на здании Судже Промышленный суд Курска 10 апреля назначил Апачеву штраф в размере 70 тыс. руб. Сам музыкант принес извинения жителям Курской области за свои граффити и провокационные действия.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал стоимость выступления оскандалившегося в Судже рэпера Акима Апачева.