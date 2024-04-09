Блок в космическом стиле пристроят к школе в Королеве

К школе в городском округе Королев пристроят еще один блок, рассчитанный на 400 учеников, он будет оформлен в космическом стиле. Извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь трехэтажного корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров, в нем разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, столовую с пищеблоком, дополнительные кабинеты, оборудованные для занятий программированием, робототехникой и информатикой. Помимо этого, строители обустроят космический экспоцентр из нескольких модулей, объединенных в мини-город, который будет проходить вокруг спортивного и актового зала. На благоустроенной прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха и места для проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.