Боец «Лего» раскрыл, как дроны с Украины преспокойно долетают до Петербурга

Современные дроны, имеющиеся у ВСУ, способны преодолевать довольно серьезные расстояния вглубь территории России, используя режим тишины, находясь на высоте до 1000 метров, рассказал в беседе с РИА Новости командир российского подразделения по БПЛА ВС РФ с позывным «Лего».

В свете вышесказанного, украинские боевые беспилотники могут без особых проблем долетать до Санкт-Петербурга.

«Так как он [дрон ВСУ] летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками», — поведал «Лего».

В качестве примера российский боец указал на последние атаки дронов ВСУ на Санкт-Петербург. Учитывая, что они оборудованы легкими четырехтактным бензиновыми двигателями, расстояние от Харькова до Петербурга в 1200 километров они пролетают на одном дыхании.

«Для такого полета беспилотнику требуется около 40 литров топлива, при этом он может нести боевую нагрузку до 20 килограммов», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 марта, в Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства российской ПВО. Над акваторией и побережьем Финского залива были поражены украинские воздушные цели.