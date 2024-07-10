Боец СВО избежал тюрьмы за незаконную перевозку сирийцев-нелегалов в Россию

Краснодарский гарнизонный военный суд признал виновным участника спецоперации в незаконном ввозе иностранцев с Ближнего Востока в РФ. Ему назначили условное наказание, пишет «Газета.ру» .

Обвиняемым стал участник СВО Артур Сидорчук. Было установлено, что еще летом 2022 года по сговору с гражданином Египта и другими заинтересованными лицами была организована незаконная схема миграции в РФ. В основном иностранцев ввозили на территорию Кубани. Военнослужащий оформлял за деньги документы, предоставляя заведомо ложные показания.

Суд учел, что мужчина участвовал в спецоперации, признал вину и помог раскрыть других участников схемы.

За содеянное мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в силу, до этого времени боец будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сбежавшую из РФ ведущую за оправдание терроризма.