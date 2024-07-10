Суд арестовал сбежавшую из РФ Татьяну Лазареву за оправдание терроризма

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* была заочно арестована по просьбе СК. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

57-летнюю Татьяну Лазареву не так давно внесли в список экстремистов и террористов за ее скандальное интервью иностранным изданиям. Она публично оправдала атаки ВСУ, за что теперь и будет расплачиваться по законам родной страны. Ее она покинула еще в 2022 году после начала СВО.

Как стало известно, следствие подало ходатайство об аресте Лазаревой. Замоскворецким районным судом Москвы оно было удовлетворено. Таким образом ведущую арестовали заочно.

Напомним, что Лазареву обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета). Она была объявлена в розыск. Считают, что она скрывается от ответа перед законом умышленно. Известно, что теледива проживает в Испании.

Ранее сообщалось, что Лазарева официально получила статус экстремиста и террориста в России.

*признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ