«В лесу кругом камеры стоят»: боец СВО рассказал о необычной находке на передовой

В 2023 году техника все чаще заменяет человека, даже на передовой. В последние годы, как замечают бойцы спецоперации, солдаты зачастую не видят противника. Чаще всего работают дистанционно: артобстрелами или при помощи дронов. Но бывают и совсем необычные сюрпризы.

О неожиданных технологических находках на передовой нам рассказал один из бойцов российской армии, Константин В., которому не раз приходилось в числе первых подходить к вражеским позициям.

«Раз нам дали задание зайти в лес, в котором скрывались украинцы. Было это не так давно, как раз прошли новости о новой помощи Запада. Мы с ребятами скрытно стали пробираться среди деревьев, но тут один из наших, который смотрел наверх и выслеживал дроны, подал сигнал», — вспоминает Костя.

Поясним, что бойцы распределяются: кто-то смотрит под ноги и выискивает мины-«лепестки» и растяжки в траве, кто-то глядит по сторонам, а кто-то «сторожит» небо. И этот последний сослуживец Константина вдруг показал наверх. Не сразу его товарищи поняли, в чем дело.

«Мы увидели, что на дереве висит камера наблюдения. Такие обычно вешают на столбах или зданиях. Поразились, конечно, до чего техника дошла. Слава богу, мы к ней только подошли, причем сзади и сбоку, в зону видимости не попали», — отмечает боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашего собеседника, им повезло, что группа их опытная и все «глазастые», ведь среди деревьев трудно заметить эти камеры. Позже солдаты увидели, что их довольно много.

«Мы тогда в первый раз увидели камеры в «зеленке» (лес — Прим. ред.). Если они были подключены, в чем нельзя быть уверенным, значит враг мог отслеживать наши перемещения по лесу», — подчеркивает боец.

И все же нашим бойцам тоже есть, что противопоставить. У них есть и дроны, и тепловизоры, и приборы ночного видения. Настолько высокотехнологичных вооруженных конфликтов еще в истории не было, уверен Константин.

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