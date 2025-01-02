Боевики, связанные с терактом в красногорском «Крокусе», попали под суд в Турции

Иностранцев, которых считают причастными к теракту в «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области, будут судить в Турции. Агентство Anadolu сообщает, что им грозит до 15 лет лишения свободы.

Группа иностранцев из пяти человек обвиняется в пособничестве в теракте, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Они могли давать указания как минимум двум стрелкам и поджигателям, которые атаковали концертный зал. Все были знакомы, так как часто приезжали в Турцию, в том числе целыми семьями.

Обозреватели указали, что террористы и пособники контактировали друг с другом на конспиративной квартире группировки «Исламское государство» (ИГ, признана в РФ террористической). Помещения для встречи располагались в стамбульском районе Эсенъюрт. В ходе расследования в телефонах причастных к теракту нашли фотографии и документы, связанные с ИГ.

При этом нашли переписки, где обсуждали вознаграждение за закладку бомбы в ТЦ «Вегас» в Москве. Упоминались суммы от 800 тысяч рублей с авансом в сто тысяч.

Всех пятерых пособников будут судить в Турции в ближайшие дни. По делу о членстве в террористической организации ИГ фигурантам грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, теракт в здании «Крокус Сити Холла» Красногорска произошел вечером 22 марта. Во время прихода посетителей концерта рок-группы «Пикник» в зал ворвались несколько человек с автоматами. Началась хаотичная стрельба, а позже нападавшие подожгли помещение. Погибшими числятся 144 человека, пострадавшими — 551 посетителей.

Ранее сообщалось о задержании баталхаджинцев, помогавших пособникам теракта в «Крокусе».