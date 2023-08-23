Бойцам СВО отправили 20 тонн помощи от жителей Подольска

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков рассказал, что жители муниципалитета собрали 20 тонн различной помощи, которую отправили на передовую. Российским военным передали дроны, покрышки для автомобилей, сухпайки и стройматериалы.

Список необходимых для солдат вещей помог сформировать уроженец Подольска. С ним глава муниципалитета встретился лично. К сбору подключились все неравнодушные от горожан до предпринимателей. Благодаря этому закупить все необходимое получилось достаточно быстро.

Жариков отметил, что и сейчас остается на связи с земляками, которые защищают Родину на передовой. Глава Подольска уверил, что представители администрации и горожане продолжат отзываться на их просьбы.

Помочь военным можно и сейчас, обратившись в фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». А центр на улице Ульяновых продолжат принимать лекарства, продукты и средства гигиены, которые передадут бойцам.