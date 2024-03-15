Боксер Алексей Папин отдал свой голос на выборах президента России в Московской области
Фото: [Телеканал «360»]
Обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Алексей Папин отдал свой голос на выборах президента России, процедуру голосования он прошел на избирательном участке 2640 в школе № 7 в Реутове. Об этом сообщает телеканал «360».
«В первый день пришел, чтобы сразу отстреляться. Выполнить свой гражданский долг. Уверен, что выборы пройдут спокойно», — сказал Папин.
Спортсмен добавил, что он ожидает положительных изменений после проведения выборов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.