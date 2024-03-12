Андрей Воробьев: важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность на избирательных участках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Королев проверил готовность УИК в здании центра «Костино» к президентским выборам. Он поблагодарил членов участковых избирательных комиссий за работу и отметил важность организации порядка на участках.

«Свыше 36 тысяч человек в Подмосковье будут работать трое суток, а то и больше. Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что все готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку. Для нас очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность», - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что на выборах в Подмосковье ожидается высокая явка. Жители могут проголосовать в наиболее удобный для них день из трех, дистанционно или же на дому.

«Это все современные избирательные технологии, которые очень важны. Всего в Подмосковье около четырех тысяч избирательных участков. И везде мы ждем наших жителей», - добавил глава региона.

Как рассказала председатель УИК №1054 Анна-Мария Вакарь, принять участие в голосовании намерены даже космонавты на МКС. Они могут сделать это через доверенных лиц. Всего на участке 1638 избирателей. В целом участок и члены УИК готовы к работе.

Дистанционно планируют проголосовать свыше 844 тысяч избирателей из Подмосковья, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Порядка 12-14% людей выбрали ДЭГ», - отметил Воробьев.

Он также напомнил о старте «Недели добрых дел» в рамках акции «Доброе дело». На протяжении недели школьники региона будут плести маскировочные сети, расписывать печенье и имбирные пряники, писать письма бойцам СВО. Посылки будут доставлены волонтерами на передовую.

«Мы понимаем, что многие участковые избирательные комиссии находятся в школах. Хотелось бы в этот день сделать больший акцент на патриотическом воспитании», - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев дал старт строительству крупной поликлиники в Королеве.