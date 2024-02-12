Более 1 млрд рублей выделено на предоставление набора «Я родился в Подмосковье» в этом году

В этом году на предоставление подарочного набора «Я родился в Подмосковье» из бюджета региона предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Отмечается, что в настоящий момент в Подмосковье реализуется семь федеральных и семнадцать региональных мер поддержки семей. При этом меры поддержки постоянно совершенствуются. Одна из наиболее востребованных на сегодня мер — предоставление набора новорожденного.

«Это важная и полезная мера поддержки молодых семей, которая позволяет родителям получить все необходимое для ухода за малышом в первые месяцы его жизни. В набор входят самые необходимые вещи: подгузники, пеленки, одежда, средства гигиены и многое другое», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Напоминаем, что у родителей в регионе есть выбор — можно взять как коробку с вещами для малыша или же денежную выплату в размере двадцати тысяч рублей. В прошлом году набор или выплату получили порядка шестидесяти двух тысяч семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что около восьмидесяти школ и детсадов построят на территории Подмосковья в этом году.