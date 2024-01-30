Андрей Воробьев: около 80 школ и детсадов построят в Подмосковье в этом году
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В прошлом году в Подмосковье построили тридцать семь школ и около сорока детских садов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«В этом году тридцать девять школ строим, ну и столько же детских садов. <…> Важно, чтобы они появились там, где очень необходимы», — подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев отметил, что сейчас в Московской области строят образовательные учреждения вместимостью от 1,5 до 2,5 тысячи мест. В регионе также активно привлекают на работу учителей-предметников.
«Какая бы ни была распрекрасная школа, без учителя математики, биологии, физики, химии, русского языка <…> мы не можем обойтись, и своих у нас не хватает, поэтому осуществляем такой поиск повсюду», — отметил губернатор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей в Московской области.