Более 10 тысяч жителей старше 80 лет получили подарки на юбилей в Подмосковье

С начала 2024 года памятные подарки от губернатора Московской области получили более 13 тысяч юбиляров Подмосковья старше 80 лет. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Подарок вручается по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере пяти тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

В качестве подарка именинника вручают Жостовский поднос, который вручную оформляют мастера, а также именные поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья. Юбилярам старше 90 лет дополнительно дарят Павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед. Отметим, что тем, кто переехал в регион недавно, для получения подарков нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Остальным их вручают в проактивном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.