Более 130 подмосковных автобусов вышли на компенсационные маршруты ЦППК в январе

Компания «Мострансавто» в январе этого года по заказу ЦППК предоставила сто тридцать семь автобусов большого класса для организации компенсационных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы курсировали на маршрутах, дублирующих движение электричек, расписание которых было изменено из-за плановых ремонтных работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры. В прошлом месяце больше всего транспортных средств было задействовано на Савеловском направлении — почти девяносто автобусов.

Автобусы «Мострансавто» курсировали на компенсационных маршрутах до окончания ремонтных работ и полного восстановления железнодорожного сообщения, подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в текущем году в Московской области закупят свыше тысячи новых автобусов.