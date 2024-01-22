Более 142 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Подмосковье
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Свыше 142 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях этой зимой в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.
В ведомстве отметили, что с 18 на 19 января в купаниях приняли участие около 83 тысяч человек.
В общей сложности в муниципалитетах Подмосковья на Крещение организовали 226 площадок. На каждой из них дежурили медики и спасатели, были оборудованы безопасные спуски в воду и теплые раздевалки.
Наиболее популярными местами для купаний этой зимой стали Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Парк культуры и отдыха Щелково, а также Лесной городок в Одинцово.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех православных жителей с Крещением.