Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Крещением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в социальных сетях поздравил всех православных жителей с Крещением.

«Поздравляю всех православных с Крещением Господним. Пусть в каждый дом сегодня придут вера, спокойствие и добро, а все невзгоды — уйдут. С праздником!» - написал глава региона в своем аккаунте.

В общей сложности в Подмосковье для купаний на Крещение подготовили 227 площадок. Все они оборудованы удобными подходами и спусками в воду. На территориях есть теплые раздевалки и зоны с горячими напитками. На всех таких площадках организовано дежурство медиков, спасателей и правоохранителей.

Ранее губернатор рассказал о ходе подготовки региона к Крещению. Он отметил, что все мероприятия, связанные с этим праздником, стали доброй русской традицией.