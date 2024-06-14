Более 15 тыс. школьников и педагогов прошли обучение в Технопарке Физтех-лицея с момента его открытия
Фото: [Пресс-служба Министерства образования Московской области]
С 1 сентября прошлого года в Долгопрудном в Технопарке Физтех-лицея им. Капицы уже более пятнадцати тысяч детей и педагогов из всех регионов страны приняли участие в образовательных программах. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
«Технопарк — уникальный проект, который позволяет детям всех возрастов изучать передовые технологии и делать свои первые открытия под руководством опытных наставников. Для ребят функционируют почти 60 лабораторий по 6 направлениям, многие из них созданы совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями», — рассказал первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн.
Примечательно, что на базе Технопарка регулярно проходят мероприятия всероссийского масштаба, такие как научно-практическая конференция «Старт в инновации» и инженерная олимпиада «Кентавр». Обучение в Технопарке проходит круглогодично. Кружки продолжают работать и в каникулярное время, также в летний период работают проектная школа и лагерные образовательные смены.