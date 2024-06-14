Более 15 тыс. школьников и педагогов прошли обучение в Технопарке Физтех-лицея с момента его открытия

С 1 сентября прошлого года в Долгопрудном в Технопарке Физтех-лицея им. Капицы уже более пятнадцати тысяч детей и педагогов из всех регионов страны приняли участие в образовательных программах. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.