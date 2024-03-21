Более 150 млн рублей отправят из ХМАО на поддержку бойцов СВО

Около 174 миллионов из средств депутатских фондов в Думе Ханты-Мансийского автономного округа направят на нужды бойцов спецоперации. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Десятки миллионов рублей из ХМАО вышлют для военных на СВО, в частности и выделят средства на материально-техническое обеспечение. Решение о такой солидной поддержке приняли во фракции «Единая Россия» в Думе региона. Народные избранники проголосовали за обращение к правительству с этим запросом.



Депутаты отметили, что готовы выделить свои средства из фонда, которые закладывались на второй и четвертый кварталы 2024-го. Также инициаторы хотят обратиться к коллегам других фракций и предложить им поступить аналогично, выделив помощь бойцам СВО.

Ранее сообщалось, что депутат из Балашихи оказал помощь детдому в Луганске.