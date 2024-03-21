Депутат Балашихи, участник СВО Леонид Любимцев оказал помощь детскому дому в Луганске

Депутат Балашихи Леонид Любимцев, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, пожертвовал собственные средства на покупку необходимых предметов для детского дома в ЛНР. Аналогично поступили и многие боевые товарищи Любимцева.

Для безопасного нахождения ребят в детском доме приобрели систему видеонаблюдения. Не обошлось без сладостей и игрушек. Судьба каждого воспитанника печальная. Кто-то попал в учреждение после гибели родных вследствие агрессии ВСУ еще в 2014 году. Некоторые дети болеют тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Переданные подарки поднимут им настроение, облегчат их судьбу.

Глава городского округа Балашихи Сергей Юров высказал мнение, что российские военнослужащие проявляют мужество не только во время нахождения в зоне СВО. Причина их благородства — доброе сердце.

«Наши военнослужащие не только пример мужества и силы, но и благородства, большого доброго сердца. Мой коллега, депутат городского Совета Леонид Викторович Любимцев, который добровольно ушел в зону спецоперации в прошлом году, вместе с группой военных собрали средства и закупили оборудование и подарки детям одного из учреждений в Луганске. В доме ребенка живут сироты, ребята с различными заболеваниями. В том числе, дети, родители которых погибли еще в 2014 году. Я от всего сердца желаю детям здоровья и благополучия, а нашим бойцам — скорейшего возвращения домой невредимыми с Победой!» — написал в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Министерство здравоохранения ЛНР направило бойцам благодарственное письмо. В республике благодарны неравнодушным военным СВО за сердечное отношение и оказанную помощь. Глава Балашихи Юров пожелал воспитанникам республиканского детского дома здоровья.