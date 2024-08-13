Более 2,3 млрд рублей выделили на выплаты вместо земельных участков для многодетных семей в Подмосковье

Более 2,3 миллиарда рублей выделили на выплаты вместо земельных участков для многодетных семей в регионе в текущем году, передает Московская областная Дума.

Сейчас размер такой выплаты составляет четыреста тысяч рублей. Получить ее могут многодетные семьи Подмосковья, которые стоят на учете для бесплатного предоставления земли.

Для получения выплаты надо подать соответствующую заявку на сайте госуслуг региона. Ранее в Минсоцразвития региона сообщили, что получить выплату могут 24 тысячи семей.