Многодетные семьи в Подмосковье могут онлайн оформить выплату взамен земельного участка

Подмосковные многодетные семьи теперь могут подать заявление на получение выплаты вместо земельного участка в онлайн-формате. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Ранее в регионе был увеличен размер выплаты, теперь она составляет четыреста тысяч рублей. Кроме того, был упрощен порядок получения меры поддержки: было исключено требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилье.

В министерстве отметили, что оформить выплату можно на региональном портале госуслуг. Сделать это могут около двадцати четырех тысяч подмосковных семей.