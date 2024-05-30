Более 30 пляжей готовы к открытию в Рязанской области

В Рязанской области к купальному сезону готовы к открытию свыше 30 пляжей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Уточняется, что они откроются уже в эту субботу. Пляжи прошли освидетельствование, имеют спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверено водолазами, предварительно были взяты пробы воды.

Отмечается, что на все эти пляжи имеется декларация на право эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в самой Рязани с начала июня начнут работать три пляжа.