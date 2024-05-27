Три пляжа начнут свою работу в Рязани с 1 июня

В Рязани идет подготовка к открытию пляжного сезона. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу города Виталия Артемова.

Уточняется, что с начала следующего месяца начнут работу три пляжа. Это пляжи на Борковских карьерах, на Ореховом озере и на реке Старице в районе Лысой горы в Солотче.

Отмечается, что в настоящее время идет к завершению установка урн, кабин для переодевания, тентов от солнца, ремонт раздевалок, ведется монтаж настилов.

Добавляется, что водолазы ведут работу по обследованию зон купания, взяты пробы воды.

Поясняется, что за безопасностью на воде станут следить спасатели, которые в настоящее время проходят спецподготовку, а также на пляжах будут находиться медики и уборщики.