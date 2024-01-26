Более 3,2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в прошлом году

Свыше 3,2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье по итогам прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Обследование позволило выявить у них почти 130 тысяч различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», - рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Так, впервые были обнаружены 120 тысяч заболеваний сердца и сосудов, около семи тысяч случаев сахарного диабета, более двух с половиной тысяч случаев онкологии. Все пациенты с выявленными патологиями были направлены к специалистам.

Профилактические медосмотры проводятся, чтобы выявить заболевания на ранней стадии и основные факторы риска их развития. Это позволяет оперативно назначить эффективное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема здравоохранения востребована в области. Поэтому в регионе активно строят новые медицинские учреждения и ремонтируют старые.