Губернатор Воробьев: тема здравоохранения востребована в Подмосковье

Тема здравоохранения востребована в Подмосковье, поэтому в регионе вместе с ростом территории возводят новые медучреждения и модернизируют старые. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своих социальных сетях.

Так, например, в 2023 году в Мытищах на территории ЖК «Пироговская Ривьера» открылся филиал поликлиники № 6, в середине января этого года поликлиника появилась в микрорайоне Пироговский.

«Раньше врачи принимали жителей в здании, построенном еще в 1897 году работниками фабрики «Пролетарская победа» — фабрика закрылась, а здание переоборудовали в медучреждение. Строительство новой поликлиники начали в 2022 году — старое помещение уже не позволяло разместить все необходимое оборудование, было тесным и для посетителей», — отметил Воробьев.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений, ее возвели по региональному стандарту. В ней будут работать 60 медицинских работников, в том числе, победительницы премии «Подмосковный врач», офтальмолог Марина Афанасьева.

«Многих жителей волнует судьба старого здания поликлиники, его мы передаем в собственность муниципалитета. Откроем в нем начальную школу — сейчас разрабатываем проект реконструкции под образовательное учреждение», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.