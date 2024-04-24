Более 3,6 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Свыше 3,6 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Больше всего нарушителей правил стоянки и остановки зафиксировали в Красногорске, Мытищах, Химках, Королеве и Люберцах, добавили в ведомстве.
Автомобилистов призвал уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения и соблюдать правила парковки. В областном Минтрансе также напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.