Свыше сорока миллионов рублей выплатили в организациях Подмосковья в качестве задолженности по зарплате

За последние два месяца в пяти организациях Подмосковья погасили задолженность по заработной плате на общую сумму более 41 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном Минобразования.

«Свыше тысячи сотрудников восстановили свои права на оплату труда», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что данные организации расположены в Дубне, Солнечногорске, Наро-Фоминском, Рузском, Жуковском округах, на данных предприятиях в течение нескольких месяцев не выплачивали сотрудникам положенную зарплату. Восстановить права работников удалось в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в регионе.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.