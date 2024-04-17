Более 45 рабочих занимаются капитальным ремонтом в здании Ново-Ольховской школы

В Наро‑Фоминскомгородском округев селе Новая Ольховка продолжаетсякапитальный ремонтздания Ново-Ольховской школы в рамках президентской программы по капремонту школ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент рабочие приступили к устройству фасада и кровли. На объекте также ведутся общестроительные и демонтажные работы. Согласно плану работ, на объекте планируется обновить фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и полностью обновить внутреннюю отделку.

Примечание, что данное здание средней общеобразовательной школы было построено в 1987 году. Площадь трехэтажного здания школы более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье с начала года запустили около сорока новых цифровых сервисов.