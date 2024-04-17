Андрей Воробьев: в Подмосковье с начала года запустили около 40 новых цифровых сервисов

В Подмосковье с начала года запустили около 40 новых цифровых сервисов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все они доступны на региональном сайте госуслуг.

«Главный смысл этих преобразований — сделать проще и комфортнее жизнь людей, работу бизнеса. Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить прием у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы», - отметил глава региона.

Он напомнил, что в 2023 году в Подмосковье внедрили три десятка цифровых сервисов. Работа в этом направлении будет продолжаться.

В числе новых сервисов — комплексная услуга по обеспечению жильем «Молодых семей» и ежемесячная выплата учителям за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, услуга по признанию жилья непригодным для проживания и сервис предпроверки земельных участков на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения.

Также в области упростили онлайн-форму заявлений для заключения дополнительных соглашений на предоставление субсидий МСП и запустили сервис для предоставления или аннулирования действия права на осуществление деятельности легкового такси.