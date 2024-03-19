Более 45 семей переедут из аварийного жилья в новый дом в Ликино-Дулево

Рабочие завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском городском округе, осталось только провести отделочные работы внутри. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в новостройку на улице Октябрьская переедут 46 семей — это 125 человек. Общая расселяемая площадь составит более 1,7 тысячи квадратных метров. При этом ключи от новых квартир жители получат уже в мае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.