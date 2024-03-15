Губернатор Подмосковья дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства

Старт голосованию дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Торжественная церемония состоялась в парке «Скитские пруды».

«Благоустройства, как известно, много не бывает. Каждый человек хочет видеть опрятным, комфортным и двор, и сквер, и парк — такой, в котором мы сегодня находимся. Хочу сказать спасибо всем нашим неравнодушным жителям, которые голосуют. И, конечно, слова благодарности волонтерам, которые вдохновляют и сопровождают всю эту работу», — сказал Андрей Воробьев.

На четвертом всероссийском онлайн-голосовании от Московской области представлены общественные территории из более чем полсотни округов — свыше двухсот скверов, семь пешеходных зон и площадей, восемь парков и две набережные, в том числе Комсомольский проспект в Люберцах, набережная Яузы в Мытищах, парк «Питомник» в Серпухове.

Как отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, Сергиев Посад является своего рода духовной столицей страны, поэтому символично, что старт онлайн-голосованию дают именно в данном городе.

Андрей Турчак, в свою очередь, указал, что Подмосковье по праву является лидером благоустройства в России. В регионе реализованы уже тысячи дворовых территорий, сотни общественных пространств, парков и скверов.

«Мы постарались разместить стационарные точки для голосования по проекту благоустройства в привязке к избирательным участкам. Жителям будет удобно выполнить сразу две задачи — выбрать будущее своей страны и выбрать место для благоустройства», — сказал Андрей Турчак.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до конца апреля. Принять участие в нем могут жители старше четырнадцати лет. В проведении мероприятия в Подмосковье задействованы свыше трех тысяч волонтеров, которые проинформируют местных жителей о правилах участия и помогут разобраться с техническими тонкостями голосования.

С волонтерами пообщался Андрей Воробьев. Добровольцы рассказали губернатору, как помогают жителям проголосовать за объекты благоустройства с помощью специального планшета.

Фото: [ Константин Семенец ]

Жители Московской области активно участвуют в выборе объектов благоустройства. Так, в 2021 году свой голос отдали почти триста тысяч человек, в 2022-м — более 350 тысяч, а в прошлом году — 717 тысяч. Ожидается, что в этом году участников будет свыше 800 тысяч.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».