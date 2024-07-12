Более 50 антитеррористических тренировок провели в Подмосковье на объектах Мострансавто

С начала 2024 года на объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах АО «Мострансавто» провели 52 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе тренировок персонал, работники охраны, подразделений транспортной безопасности могут отработать действия, которые нужно предпринять при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также наладить взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. Так, например, такую тренировку провели на автостанции во Фрязине. На ней отработали порядок действий должностных лиц, сотрудников автостанции и охраны при получении сообщения об угрозе проведения террористического акта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.