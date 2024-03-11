Более 620 жителей аварийного жилья готовятся к переезду в Красноармейске

Переселенцы из 19 аварийных домов городского округа Пушкинский готовятся в скором времени отпраздновать новоселье. Жители переедут в новый дом по улице Краснофлотская. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что многоквартирный дом на улице Краснофлотская скоро заселят новые жильцы — заветные ключи получит 281 семья. Это более 620 переселенцев из домов, которые были признаны аварийными до 2017 года.

Отмечается, что на сегодня возведение дома для переселенцев уже завершено, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. По информации ведомства, заселиться в квартиры жители должны до конца 2 квартала этого года.

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