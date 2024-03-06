Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Орехово-Зуевского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Орехово-Зуевского городского округа Русланом Заголовацким, в ходе которой они обсудили реализацию президентских проектов и вопросы, которые больше всего беспокоят жителей.

«Вы возглавляете большой городской округ, последнее время мы ведем там весьма заметные работы по ремонту коллекторов, недопущению аварий. Вам выделены большие ресурсы, знаю, что лично сопровождаете эту работу, регулярно встречаетесь с жителями. Доложите, какая обстановка сейчас?», — сказал Воробьев.

Глава округа сообщил, что в Орехово-Зуеве, Куровском и Дрезне ведутся восстановительные работы после произошедших на коллекторах авариях. Он уточнил, что инциденты произошли из-за устаревшего оборудования. На данный момент фактически ведется строительство новых объектов.

«Работы ведутся круглосуточно, в них задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Конечно же, проводим встречи с жителями — изначально делали это раз в неделю, а сейчас перешли в онлайн-режим, тщательно рассказываем о ходе работ. Мы себе ставим задачу — закончить оперативное восстановление в апреле. Полностью завершить работы по объектам должны в июле», — сообщил Заголовацкий.

В рамках президентской программы в округе проводят строительство и капитальный ремонт школ, в том числе, Дрезненской школы, Демиховского лицея и Давыдовской гимназии. В этом году откроются четыре объекта, ближайшие два года работы затронут еще 12 объектов образования.

В конце 2023 года в на базе Орехово-Зуевской больницы в рамках президентского проекта также открылся региональный сосудистый центр, в котором установили уникальный ангиограф, который позволяет проводить операции на сосудах.

Помимо этого, по словам главы муниципалитета, в прошлом году были запущены три крупных инвестпроекта на общую сумму три миллиарда рублей, что позволило создать более 350 рабочих мест. В частности, в округе провели модернизацию Ликинского автобусного завода, увеличили объемы производства инкубационного яйца на птицефабрике «Элинар-Бройлер» и организовали производства металлических конструкций «ДПК». На стадии реализации находятся еще более 30 инвестпроектов почти на 30 миллиардов рублей.

Орехово-Зуевский округ также принимает активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет», который позволил сделать Орехово-Зуевский техникум ядром в кластере по отрасли «Машиностроение (автомобильная промышленность)». По словам Заголовацкого, в нем еще семь образовательных учреждений — Воскресенский колледж, Егорьевский техникум, Павлово-Посадский техникум, Шатурский энергетический техникум, Электростальский колледж и другие.

«С 1 сентября там начинают обучаться 600 студентов под заказы каждого предприятия — это Демиховский машиностроительный завод, ЛиАЗ и завод «Тонар». Ребята будут не просто изучать теорию, но и все свои наработки реализовывать на практике на данных предприятиях. И, конечно же, после обучения, им гарантируют туда стопроцентное трудоустройство», — заключил руководитель округа.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.